У Сербії на військовому підприємстві стався вибух, є постраждалі
На заході Сербії в місті Валево стався вибух на військовому підприємстві "Крушик". В результаті події отримали поранення дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.
За даними Міністерства оборони країни, вибух стався в результаті спрацьовування і детонації капсуля боєприпасу під час нанесення лаку.
В результаті події постраждала 40-річна працівниця. Її з серйозними травмами її спочатку доставили в Валевську лікарню, а потім направили в офтальмологічну клініку в Белграді.
Другий-30-річний робітник, отримав легкі травми.
На місце прибули компетентні органи, а директор підприємства "Крусик" сформував комісію для з'ясування причин події.
Нагадаємо, вчора у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Відомо про 60 постраждалих в результаті події.