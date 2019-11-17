В Сербии сообщили о состоянии президента Вучича

Состояние президента Сербии Александра Вучича улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, передает агентство агентству Tanjug.

Он отметил, что Вучич имеет хронические, но незначительные проблемы с сердцем. Как передает газета Kurir, Лончар отметил, что врачи рекомендовали президенту сократить объем работы в ближайшее время, чтобы восстановить здоровье.

Напомним, вечером 15 ноября в Сербии срочно госпитализировали президента Александра Вучича из-за проблем с сердцем. Из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, 15 ноября, сербский лидер был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Другие детали не раскрываются.

Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. В апреле Александр Вучич ​ на президентских выборах получил 55,08% голосов избирателей, сообщалось на сайте Центризбиркома Сербии. На втором месте был его соперник Саша Янкович, за которого проголосовали 16,36% избирателей.

Ранее он занимал пост премьер-министра страны и был главой Министерства обороны Сербии с июля 2012-го по сентябрь 2013 года.