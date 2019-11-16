Президента Сербии срочно госпитализировали

Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем

Вечером 15 ноября в Сербии срочно госпитализировали президента Александра Вучича за проблем с сердцем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сербского президента.

Как сообщается, из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, 15 ноября, сербский лидер был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Другие детали не раскрываются.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия информирует общественность, что президент Республики Сербия Александр Вучич был направлен в Военно-медицинскую академию в Белграде 15 ноября из-за сердечно-сосудистых проблем", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 июля на 92-м году жизни скончался президент Туниса Бежи Каид Себси. В конце июня ас-Себси временно госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Также РБК-Украина писало, что в январе в больницу попал президент Бразилии Жаира Болсонару. Тогда бразильского президента прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот, в сентябре 2018 года. Операция длилась 7 часов.