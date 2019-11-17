У Сербії повідомили про стан президента Вучича

Стан президента Сербії Олександра Вучича покращився. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Златібор Лончар, передає агентство агентству Tanjug.

Він зазначив, що Вучич має хронічні, але незначні проблеми з серцем. Як передає газета Kurir, Лончар зазначив, що лікарі рекомендували президенту скоротити обсяг роботи найближчим часом, щоб відновити здоров'я.

Нагадаємо, увечері 15 листопада в Сербії терміново госпіталізували президента Олександра Вучича з-за проблем з серцем. Через серцево-судинних проблем у п'ятницю, 15 листопада, сербський лідер був госпіталізований у Військово-медичну академію в Белграді. Інші деталі не розкриваються.

Вучич став президентом Сербії в травні 2017 року. У квітні Олександр Вучич на президентських виборах отримав 55,08% голосів виборців, повідомлялося на сайті Центрвиборчкому Сербії. На другому місці був його суперник Саша Янкович, за якого проголосували 16,36% виборців.

Раніше він займав пост прем'єр-міністра країни і був главою Міністерства оборони Сербії з липня 2012-го по вересень 2013 року.