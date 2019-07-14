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В Сумской области разбился вертолет

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 17:23
В Сумской области разбился вертолет
Фото (dsns.gov.ua)

В результате случившегося погиб один человек

В Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня, 14 июля в 15:29, в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот вертолета.

Напомним, в Полтавской области разбился легкомоторный самолет, что привело к гибели человека, еще один человек был травмирован. Происшествие случилось в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области в воскресенье, 7 июля, в 15:32.

30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

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