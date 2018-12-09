В Сербии прошли протесты из-за избиения оппозиционного политика

Фото: протест в Белграде (AP)

Акция протеста состоялась в субботу, 8 декабря

В Белграде (Сербия) в субботу, 8 декабря, состоялась масштабная акция протеста из-за нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, участие в акции приняли несколько тысяч человек, которые выражали возмущение из-за избиения оппозиционера Стефановича и требовали изменения политики со стороны президента страны Александра Вучича.

Отмечается, что 23 ноября группа неизвестных напала на Стефановича в городе Крушевац, что на юге страны. В результате избиения Стефанович получил незначительные травмы.

По словам президента Вучича, преступники, которые совершили нападение на Стефановича, были задержаны сразу после инцидента. Однако оппозиционные политики уверены, что к избиению Стефановича причастна правящая сербская Прогрессивная партия. Представители Прогрессивной партии отвергают подобные обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в ходе акций протеста "желтых жилетов" правоохранители задержали 1723 демонстрантов, из них 1220 арестованы.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.

Кроме того, в Будапеште (Венгрия) тысячи активистов собрались под зданием парламента с протестами против намерений ввести в стране изменения трудового законодательства в части сверхурочной работы.