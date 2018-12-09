У Сербії відбулися протести через побиття опозиційного політика

Фото: протест у Белграді (AP)

Акція протесту відбулася у суботу, 8 грудня

У Белграді (Сербія) у суботу, 8 грудня, відбулася масштабна акція протесту через напад на опозиційного політика Борко Стефановича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, участь в а акції взяли декілька тисяч людей, які висловлювали обурення через побиття опозиціонера Стефановича та вимагали зміни політики з боку президента країни Александра Вучича.

Зазначається, що 23 листопада група невідомих напала на Стефановича в місті Крушевац, що на півдні країни. Внаслідок побиття Стефанович отримав незначні травми.

За словами президента Вучича, злочинці, які вчинили напад на Стефановича, були затримані відразу після інциденту. Проте опозиційні політики впевнені, що до побиття Стефановича причетна правляча сербська Прогресивна партія. Представники Прогресивної партії відкидають подібні звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції в ході акцій протесту "жовтих жилетів" правоохоронці затримали 1723 демонстрантів, з них 1220 ув'язнені.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.

Крім того, у Будапешті (Угорщина) тисячі активістів зібралися під будівлею парламенту із протестами проти намірів запровадити в країні зміни до трудового законодавства в частині понаднормової роботи.