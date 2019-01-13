В Сербии продолжаются антипрезидентские акции

Фото: протесты в Сербии

В Белграде митинговать вышли тысячи лдей

Шестую неделю продолжаются в Сербии митинги против президента страны Александра Вучича. В субботу, 12 января, на демонстрации в Белграде вышли тысячи людей, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Митинги прошли как в столице, так и в меньших городах - Нови-Сад, Крагуевац, Курсумлия, Крушевац, Ужице и Пожез.

Участники массовых протестов против президента Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии требуют свободы СМИ, прекращения нападений на журналистов и оппозиционных деятелей, а также прозрачности дипломатических отношений с Косово.

Протесты произошли накануне визита президента России Владимира Путина в Сербию, запланированного на четверг, 17 января.

Демонстрации в Сербии начались после того, как в ноябре в избили оппозиционного политика Борко Стефановича.

Напомним, также в субботу, 5 января, тысячи людей в желтых жилетах прошли через центр Белграда в знак протеста против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии (СНС).