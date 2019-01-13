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У Сербії тривають антипрезидентські акції

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 06:58
У Сербії тривають антипрезидентські акції
Фото: протести у Сербії

У Белграді мітингувати вийшли тисячі лдей

Шостий тиждень тривають у Сербії мітинги проти президента країни Олександра Вучича. У суботу, 12 січня, на демонстрації в Белграді вийшли тисячі людей, передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Мітинги відбулися як у столиці, так і в менших містах - Нові-Сад, Крагуєвац, Курсумлія, Крушевац, Ужице та Пожезі.

Учасники масових протестів проти президента Вучича та правлячої Сербської прогресивної партії вимагають свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів і опозиційних діячів, а також прозорість дипломатичних відносин з Косово.

Протести сталися напередодні візиту президента Росії Володимира Путіна до Сербії, запланованого на четвер, 17 січня.

Демонстрації в Сербії почалися після того, як в листопаді в побили опозиційного політика Борка Стефановича.

Нагадаємо, також у суботу, 5 січня, тисячі людей в жовтих жилетах пройшли через центр Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича і його правлячої Сербської прогресивної партії (СНР).

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