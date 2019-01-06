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В Сербии тысячи людей вышли на митинг против президента

Новости » Политика    06.01.2019 - 08:12
В Сербии тысячи людей вышли на митинг против президента
Фото: протесты в Белграде (twitter.com)

Митингующие требуют прекратить преследование оппозиции и независимых журналистов

В субботу, 5 января, тысячи людей в желтых жилетах прошли через центр Белграда в знак протеста против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что люди требуют свободы СМИ и прекращения нападений на журналистов и оппозиционных деятелей. Протестующие во время шествия держали плакаты с надписью "Останови измену, защити Конституцию и поддержи народ" и скандировали "Вучич вор!".

Протесты, которые также были организованы в городе Крагуевац, были вызваны инцидентом, произошедшим в ноябре, когда оппозиционный политик Борко Стефанович был избит неизвестными в городе Крушевац.

Сторонники Альянса за Сербию, группировки из 30 оппозиционных партий и организаций, говорят, что Вучич - автократ, а его партия коррумпирована, чего ее лидеры категорически отрицают.

Вучич ранее заявлял, что не будет склоняться перед требованиями оппозиции о проведении избирательной реформы и расширении свободы СМИ "даже если на улице было 5 миллионов человек".

Напомним, 12 декабря 2018 в Сербии в пригороде Белграда неизвестные обстреляли и подожгли дом местного антикоррупционного журналиста Милана Йовановича, который расследовал мафиозные схемы.

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