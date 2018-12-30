Фото: Олександр Вучич (Espreso)

Активісти мирно пройшли через центр міста

Тисячі сербів вийшли на акцію проти президента Олександра Вучича і його правлячої Сербської прогресивної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, активісти вимагали свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів та опозиційних політиків.

Відзначимо,в інтерв'ю одному з телеканалів під час протесту Вучич сказав, що готовий обговорити вимоги опозиції.

"Я готовий подивитися, що викликає інакомислення у людей", - сказав він після того, як група протестувальників висміяла його, коли він входив до будівлі телевізійної станції.

Згідно з опитуванням спостерігача за виборами CESID в Белграді, проведеному в жовтні, Вучич користується підтримкою 53,3 % виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Белграді (Сербія) у суботу, 8 грудня, відбулась масштабна акція протесту через напад на опозиційного політика Борко Стефановича.