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В Сербии отменили чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 22:00
В Сербии отменили чрезвычайное положение
Фото: парламент Сербии (wikipedia.org)

В стране больше не действует комендантский час

Парламент Сербии проголосовал за проект решения об отмене чрезвычайного положения, который был представлен правительством Сербии. Об этом сообщает PTC.

Таким образом, в стране больше не действует комендантский час, но некоторые чрезвычайные меры остаются в силе.

По данным Министерства здравоохранения Сербии в стране подтверждено 9791 случай заражения коронавирусом, из них 203 летальных.

Напомним, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Из-за чего были закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

Позже сербский парламент проголосовал за введение комендантского часа. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Кроме того, 19 апреля стало известно, что в Сербии в рамках ослабления карантина открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

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