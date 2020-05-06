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У Сербії скасували надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 22:00
У Сербії скасували надзвичайний стан
Фото: парламент Сербії (wikipedia.org)

В країні більше не діє комендантська година

Парламент Сербії проголосував за проект рішення про скасування надзвичайного стану, який був представлений урядом Сербії. Про це повідомляє PTC.

Таким чином, в країні більше не діє комендантська година, але деякі надзвичайні заходи залишаються в силі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Сербії в країні підтверджено 9791 випадок зараження коронавірусом, з них 203 летальних.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. З-за чого були закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Пізніше сербський парламент проголосував за введення комендантської години. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

Крім того, 19 квітня стало відомо, що у Сербії в рамках ослаблення карантину відкриваються автомобільні та велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

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