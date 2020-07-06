В Сербии объявили результаты парламентских выборов: большинство у партии Вучича

Фото: Александр Вучич (facebook.com/vucicaleksandar)

Сербская прогрессивная партия получила 188 из 250 мест в парламенте

Избирательная комиссия Сербии в воскресенье, 5 июля, опубликовала официальные результаты парламентских выборов. Абсолютную победу в выборах одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.

Об этом сообщает телеканал РТС.

Согласно результатам выборов СПП получила 60,65% голосов, что равняется 188 мандатам из 250 депутатских кресел парламента. Таким образом, правящая партия получила возможность самостоятельно сформировать Кабинет министров.

Также в парламент прошли Социалистическая партия Сербии - 10,38% и 32 депутатских места, и блок СПАС - 3,83% и 11 мандатов.

Кроме этого в Народную скупщину по квотам нацменьшинств прошли Союз венгров Воеводины - 9 мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - 4 кресла, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - 3 мандата, и албанская коалиция с юга Сербии - 3 депутата.

Всего в выборах брали участие 21 партия, 14 из которых не смогли преодолеть проходной порог в 3%.

Напомним, выборы в Сербии состоялись 21 июня и стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии.

Также РБК-Украина писало, что Сербия не будет признавать независимость Косово в обмен на вступление в Европейский союз.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко