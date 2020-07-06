У Сербії оголосили результати парламентських виборів: більшість у партії Вучича

Фото: Олександр Вучич (facebook.com/vucicaleksandar)

Сербська прогресивна партія отримала 188 з 250 місць у парламенті

Виборча комісія Сербії в неділю, 5 липня, опублікувала офіційні результати парламентських виборів. Абсолютну перемогу на виборах здобула Сербська прогресивна партія (СПП) президента Олександра Вучича.

Про це повідомляє телеканал РТС.

Згідно з результатами виборів СПП отримала 60,65% голосів, що дорівнює 188 мандатів з 250 депутатських крісел парламенту. Таким чином, правляча партія одержала можливість самостійно сформувати Кабінет міністрів.

Також до парламенту пройшли Соціалістична партія Сербії - 10,38% і 32 депутатські місця, та блок СПАС - 3,83% і 11 мандатів.

Крім цього у Народну скупщину за квотами нацменшин пройшли Союз угорців Воєводини - 9 мандатів, коаліція колишнього головного муфтія Муамера Зукорлича і македонців - 4 крісла, Партія демократичної дії Санджаку (слов'ян-мусульман) - 3 мандати, і албанська коаліція з півдня Сербії - 3 депутати.

Всього у виборах брали участь 21 партія, 14 з яких не змогли подолати прохідний поріг у 3%.

Нагадаємо, вибори в Сербії відбулися 21 червня і стали першим голосуванням в європейській країні з початку пандемії.

Також РБК-Україна писало, що Сербія не визнаватиме незалежність Косово в обмін на вступ у Європейський союз.

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Автор: Игорь Литвиненко