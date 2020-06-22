В Сербии на парламентских выборах побеждает партия президента Вучича

Фото: Александар Вучич (скриншот)

По результатам выборов в Народную скупщину Сербии попадают три партии

В Сербии на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 21 июня, победу одерживает национал-консервативная Сербская прогрессивная партия (СПП) президента страны Александара Вучича. Всего, по результатам выборов в Народную скупщину Сербии попадают три партии.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным данным социологических служб Ipsos и CeSID, СПП получила 62,5% голосов.

Социалистическая партия Сербии набирает 10,7% голосов, а Сербский патриотический альянс - 4%.

В списки для голосования были внесены 6,58 млн граждан Сербии. Выборы состоялись также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Согласно предварительным данным, явка на выборах составила 50,44%.

Президент Сербии Александар Вучич, уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии, сообщает Еuronews.

"Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - сказал он.

Отметим, что Вучич получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Белград не признает.

Избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Народной скупщины Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются сроком на четыре года.

Выборы в Сербии стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии COVID-19 и прошли в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Голосование было запланировано на 26 апреля, однако из-за распространения коронавируса его перенесли.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена признавать независимость Косово в обмен на вступление в Европейский союз.

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Автор: Надежда Собенко