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У Сербії оголосили режим стихійного лиха

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 21:42
У Сербії оголосили режим стихійного лиха
Ілюстративне фото (twitter.com/fabianvendrig)

Рішення було прийнято 6 червня на засіданні Кабінету міністрів Сербії

Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розливу річок в центральних регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

"Через  рясні опадів, граду і розливу річок, які викликали великий матеріальний збиток в окремих муніципалітетах, уряд ухвалив рішення оголосити режим стихійного лиха", - йдеться в повідомленні.

Раніше жертвою повені став одна людина в околицях міста Трстеник в Центральній Сербії. 60-річний житель села Селиште поїхав на тракторі оглядати збиток від води на полях і його понесло потоком води разом з автотранспортом.

Фахівці відзначають, що вода в центральних регіонах країни повільно відступає, однак через сильні дощі ситуація продовжує залишатися складною. Підтоплено понад 600 об'єктів, потоки води знищили 16 мостів, рух заблоковано за 20 напрямками, знищені посіви на полях. До надання допомоги постраждалим підключилися частини ЗС Сербії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як поліція Косово провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше президенти Сербії і Косово домовилися відновити переговори на початку липня.

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