UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Сербии банда готовила покушение на президента. Ее возглавлял черногорец

Автор: Сергей Пышкин

В Сербии готовили покушение на жизнь президента республики Александара Вучича. Организатором оказался гражданин Черногории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Политика.

По словам министра внутренних дел Александра Вулина, 14 января в сербскую полицию поступила информация о существовании банды, которая имеет целью совершить покушение на президента республики.

"После того, как мы убедились на нескольких экспертных уровнях в качестве и ценности информации, полученной сотрудниками МВД и ОВД, совместно с Европолом, а также партнерскими службами, от которых мы получили информацию, мы начали комплексные действия по установлению личностей всех членов этой преступной организации", - заявил Вулин.

Оказалось, что организатором банды был гражданин Черногории. Также он является одним из лидеров клана Кавач, который ответственен за контрабанду и незаконную продажу наркотических средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияЧерногория