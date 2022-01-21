RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сербії банда готувала замах на президента. Її очолював чорногорець

Автор: Сергій Пишкін

У Сербії готували замах на життя президента республіки Александара Вучича. Організатором виявився громадянин Чорногорії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Политика.

За словами міністра внутрішніх справ Олександра Вуліна, 14 січня до сербської поліції надійшла інформація про існування банди, яка має на меті здійснити замах на президента республіки.

"Після того, як ми переконалися на кількох експертних рівнях в якості та цінності інформації, отриманої співробітниками МВС та ОВС, спільно з Європолом, а також партнерськими службами, від яких ми отримали інформацію, ми розпочали комплексні дії щодо встановлення особистостей всіх членів цієї злочинної організації", - заявив Вулін.

Виявилося, що організатором банди був громадянин Чорногорії. Також він є одним із лідерів клану Кавач, який відповідальний за контрабанду й незаконний продаж наркотичних засобів.

Читайте РБК-Україна в Google News
СербияЧерногория