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Серби у Косові пообіцяли Вучичу розібрати барикади

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Серби з Косова та Метохії повідомили, що почнуть розбирати барикади вранці 29 грудня.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, це триватиме від 24 до 48 години.

"Це довгий процес. Він триватиме деякий час", - сказав Вучич.

Двостороння напруженість загострилася з минулого місяця, коли етнічні серби на півночі Косова звільнилися з роботи в державних установах, включно з поліцією та судовою системою, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього силовика Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.

Нагадаємо, Державний департамент США оприлюднив сьогодні, 28 грудня, спільну заяву Європейського союзу та США про ескалацію напруженості на півночі Косова.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що, за словами міністра внутрішніх справ Косова Хелала Швечла, Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні.

У понеділок, 26 грудня, сербські військовослужбовці були приведені у стан підвищеної бойової готовності. Незабаром після цього косовські серби на півночі країни в ніч проти 27 грудня збудували в центрі міста Митровиця барикади.

Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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