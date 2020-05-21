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Сепаратистов на заседания контактной группы приглашает ОБСЕ, - Резников

Новости » Политика     21.05.2020 - 21:58
Сепаратистов на заседания контактной группы приглашает ОБСЕ, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Украина настаивает на участии в переговорах представителей ОРДЛО с украинским паспортом

Сепаратистов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы особые регионы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в контактной группе представляли жители оккупированных территорий с украинским паспортом.

Об этом в интервью "Новостям Донбасса" сообщили вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников.

"Их (сепаратистов - ред.) приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем", - сказал Резников.

Также он отметил, что украинская сторона в ТКГ не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России.

"Ничего, ни с кем мы согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации - определять, кто будет с ее стороны", - заявил вице-премьер.

Отметим, по словам постоянного представителя Украины в ОБСЕ Евгения Цымбалюка, приглашенные Россией лица из ОРДЛО на консультации в рамках ТКГ имеют российские паспорта.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что на заседаниях смогут присутствовать представители оккупированного Донбасса, но они все должны быть гражданами Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ по безопасности из-за обострения ситуации на Донбассе.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины минские соглашенияАлексей РезниковКонтактная группа
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