Сепаратистів на засідання контактної групи запрошує ОБСЄ, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Україна наполягає на участі в переговорах представників ОРДЛО з українським паспортом

Сепаратистів для участі у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську запрошують представники ОБСЄ. Україна наполягає, щоб особливі регіони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) в контактній групі представляли жителі окупованих територій з українським паспортом.

Про це в інтерв'ю "Новин Донбасу" повідомили віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков.

"Їх (сепаратистів - ред.) запрошує ОБСЄ. Вони вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що українська сторона в ТКГ не повинна погоджувати участь переселенців з делегацією Росії.

"Нічого, ні з ким погоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації - визначати, хто буде з її боку", - заявив віце-прем'єр.

Відзначимо, за словами постійного представника України в ОБСЄ Євгена Цимбалюка, запрошені Росією особи з ОРДЛО на консультації в рамках ТКГ мають російські паспорти.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданнях зможуть бути присутніми представники окупованого Донбасу, але вони все повинні бути громадянами України.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи ТКГ з безпеки через загострення ситуації на Донбасі.

Автор: Игорь Литвиненко