ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сепаратистів на засідання контактної групи запрошує ОБСЄ, - Резніков

Новини » Політика     21.05.2020 - 21:58
Сепаратистів на засідання контактної групи запрошує ОБСЄ, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Україна наполягає на участі в переговорах представників ОРДЛО з українським паспортом

Сепаратистів для участі у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську запрошують представники ОБСЄ. Україна наполягає, щоб особливі регіони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) в контактній групі представляли жителі окупованих територій з українським паспортом.

Про це в інтерв'ю "Новин Донбасу" повідомили віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков.

"Їх (сепаратистів - ред.) запрошує ОБСЄ. Вони вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що українська сторона в ТКГ не повинна погоджувати участь переселенців з делегацією Росії.

"Нічого, ні з ким погоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації - визначати, хто буде з її боку", - заявив віце-прем'єр.

Відзначимо, за словами постійного представника України в ОБСЄ Євгена Цимбалюка, запрошені Росією особи з ОРДЛО на консультації в рамках ТКГ мають російські паспорти.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданнях зможуть бути присутніми представники окупованого Донбасу, але вони все повинні бути громадянами України.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи ТКГ з безпеки через загострення ситуації на Донбасі.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мінські угодиАлексей РезниковКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся