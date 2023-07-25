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СЕО "Смарт-Холдингу" вважає абсурдним блокування газовидобування під час війни

Фото: СЕО "Смарт-Холдингу" Юлія Кірьянова (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Видобуток газу і щебеню, грибний бізнес, порти і суднобудівні активи - ряд ключових бізнесів "Смарт-Холдингу" зараз у вимушеному простої. Одні - через війну, інші - через наслідки санкцій проти засновника. В час посівної заблоковано навіть видобуток води для аграрного підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО промислово-інвестиційної групи Юлію Кірьянову в ефірі проекту Business Breakfast із Володимиром Федоріним.

За її словами, за минулий рік "Смарт-Холдинг" зміг показати виручку майже на рівні 2021-го лише завдяки високим цінам на газ. Але зараз газовидобувний бізнес у простої через призупинення дії ліцензій на користування надрами, і група не може фінансово підтримувати інші активи.

"У першому півріччі наші результати удвічі гірші, ніж прогнозовані. За результатами року наша виручка може знизитися більш ніж у 2,5 рази, до 3 млрд грн. За оптимістичних прогнозів EBITDA може бути учетверо менша, близько 1 млрд грн", - говорить Юлія Кірьянова.

Ключова задача топ-менеджменту холдингу зараз - вберегти активи та хоча б кістяк колективів. Стосовно штату працівників, то якщо до повномасштабного вторгнення у "Смарт-Холдингу" працювали 4500 людей, то на початок поточного року - вже 2700-2800. Нині всю групу дотують з резервів.

"Зараз з командою займаємось прогнозуванням. Повинні до кінця липня подати наші плани щодо вартості утримання компанії до кінця року. В залежності від цифр, від того, чи зможуть якісь з бізнесів працювати, буде ухвалене рішення", - зазначила Кірьянова.

Ситуація навколо "Смарт-Холдингу", як вважає СЕО, є результатом недосконалості санкційного законодавства. Одні за одним державні органи по черзі блокують діяльність бізнесів. Це призвело до блокування ліцензій, відправлення активів у простій. А зараз у холдингу чомусь заблоковані навіть податкові накладні.

"Цей каскад іде через систему, яка не очікувала такий вал підсанкційного бізнесу. Не розроблено законодавчих і нормативних положень для кожної окремої гілки влади, щоб було чітко й аргументовано написано, що і як робити. І це, насправді, визнає і сама влада. Але державний апарат - інертний механізм. І зупиняти в війну ліцензії на газ - абсурд", - говорить Кірьянова.

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