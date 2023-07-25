СЕО "Смарт-Холдинга" считает абсурдным блокирование газодобычи во время войны

По ее словам, за прошлый год "Смарт-Холдинг" смог показать выручку почти на уровне 2021 только благодаря высоким ценам на газ. Но сейчас газодобывающий бизнес в простое из-за приостановки действия лицензий на пользование недрами, и группа не может финансово поддерживать другие активы.

"В первом полугодии наши результаты вдвое хуже прогнозируемых. По результатам года наша выручка может снизиться более чем в 2,5 раза, до 3 млрд грн. При оптимистических прогнозах EBITDA может быть в четыре раза меньше, около 1 млрд грн", - говорит Юлия Кирьянова.

Ключевая задача топ-менеджмента холдинга сейчас - уберечь активы и хотя бы скелет коллективов. Что касается штата работников, то если до полномасштабного вторжения в "Смарт-Холдинге" работали 4500 человек, то к началу текущего года - уже 2700-2800. В настоящее время всю группу дотируют из резервов.

"Сейчас с командой занимаемся прогнозированием. Должны до конца июля представить наши планы по стоимости удержания компании до конца года. В зависимости от цифр, от того, смогут ли какие-либо из бизнесов работать, будет принято решение", - отметила Кирьянова.

Ситуация вокруг "Смарт-Холдинга", как считает СЕО, является результатом несовершенства санкционного законодательства. Один за другим государственные органы поочередно блокируют деятельность бизнесов. Это привело к блокированию лицензий, отправке активов в простой. А сейчас в холдинге почему заблокированы даже налоговые накладные.

"Этот каскад идет через систему, которая не ожидала такого вала подсанкционного бизнеса. Не разработаны законодательные и нормативные положения для каждой отдельной ветви власти, чтобы было четко и аргументированно написано, что и как делать. И это действительно признает и сама власть. Но государственный аппарат - инертный механизм. И останавливать в войну лицензии на газ - абсурд", - говорит Кирьянова.