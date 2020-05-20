В сентябре в Украине будет открыт инвестиционный офис. В первые 18 месяцев планируют привлечь 7 миллиардов долларов инвестиций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Инвестиционный офис откроем в конце сентября. Взяли руководителя туда господина (Левана, - ред.) Варшаломидзе, который строил Батуми. Инвестиционный офис, там сейчас идет смена кадровой политики", - заявил Зеленский.

По его словам, во всех министерствах страны есть органы, занимающиеся инвестициями.

"Поэтому мы приняли решение - один и отдельный офис будет работать в сентябре и только он будет заниматься инвестициями. Первый свой план я уже согласовал на 18 месяцев скорых инвестиций в Украину в размере 7 миллиардов долларов США. Есть уже понятные кампании, понятные люди и начисленные эти цифры", - добавил он.

Напомним, ранее Офис президента подготовил закон об "инвестиционных нянях", который направлен на расширение круга инвесторов, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

Как писало РБК-Украина, Зеленский обещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции. Кроме того, он объявлял, что весной в стране стартует большая приватизация.