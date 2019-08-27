В сентябре в Украине будет девять выходных дней

Фото: бульвар Шевченко в Киеве (РБК-Украина)

Ни одного праздничного дня в сентябре не предусмотрено

Для работников с пятидневной рабочей неделей в сентябре будет девять выходных и 21 рабочий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительные праздничные дни в сентябре не установлены.

Календарь на сентябрь

Отметим, что начало учебного года в этом году выпадает на воскресенье, 1 сентября.

Напомним, в августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей было десять выходных дней и 21 рабочий. Дополнительный выходной в августе добавился благодаря Дню Независимости, который отмечается в 24 августа. А в июле 2019 года количество рабочих дней в Украине было максимальным - 23. При этом выходных дней было всего восемь.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.