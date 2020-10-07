Сентябрь стал самым жарким в истории наблюдений

Фото: погода (РБК-Украина)

Прошлый месяц стал самым жарким сентябрем в мире за всю историю наблюдений. Необычно высокие температуры зафиксировали в Сибири, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Южной Америки и Австралии.

Об этом сообщила в среду служба Европейского Союза по изменению климата Copernicus, передает агентство Reuters.

Наблюдатели за изменением климата заявляют, что в мире продолжается долгосрочная тенденция к потеплению, что вызвано выбросами тепловыделяющих газов. Кроме того, высокие температуры в этом году стали важным фактором масштабных пожаров в Калифорнии, а также наводнений в Азии.

"Когда мы попадем в еще более теплый мир, некоторые экстремальные явления, вероятно, будут происходить чаще и будут более интенсивными”, - предупреждает старший научный сотрудник Copernicus Фрея Вамборг.

Согласно данным Copernicus, во всем мире сентябрь был на 0,05 градуса Цельсия теплее, чем в том же месяце в 2019 году, и на 0,08 градуса теплее, чем в 2016 году, что ранее было самым теплым и вторым самым теплым сентябрем в истории.

"В течение последних трех месяцев 2020 года климатические события, такие как феномен Ла-Нинья и прогнозируемые низкие уровни осеннего Арктического морского льда, повлияют на то, станет ли год в целом самым теплым за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что последние пять календарных лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Средние глобальные температуры уже поднялись примерно на 1 градус Цельсия выше доиндустриальных времен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве был обновлен температурный рекорд, державшийся с конца 19 века.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений.