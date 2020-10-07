В Киеве обновлен температурный рекорд, державшийся с конца 19 века

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевляне пережили самую теплую ночь за всю историю наблюдений

Ночь на среду, 7 октября, в Киеве оказалась самой теплой в истории, поскольку температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 13,8 градусов 1893 года превышено на 0,7 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений, в целом с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.

"Метеорологическое лето в столице продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 100-летней давности 1909 года. Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в Киеве составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина заявил, что "бабье лето" следует ожидать в октябре.