Вересень став найспекотнішим в історії спостережень

Фото: погода (РБК-Україна)

Минулий місяць став найспекотнішим вереснем у світі за всю історію спостережень. Незвично високі температури зафіксували в Сибіру, на Близькому Сході, а також в деяких частинах Південної Америки та Австралії.

Про це повідомила в середу служба Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus, передає агентство Reuters.

Спостерігачі за зміною клімату заявляють, що у світі триває довгострокова тенденція до потепління, що викликано викидами тепловиділяючих газів. Крім того, високі температури в цьому році стали важливим чинником масштабних пожеж у Каліфорнії, а також повеней в Азії.

"Коли ми потрапимо у ще більш теплий світ, деякі екстремальні явища, ймовірно, будуть відбуватися частіше і будуть більш інтенсивними", - попереджає старший науковий співробітник Copernicus Фрея Вамборг.

Згідно з даними Copernicus, у всьому світі вересень був на 0,05 градуса Цельсія тепліше, ніж у тому ж місяці у 2019 році, і на 0,08 градуси тепліше, ніж у 2016 році, що раніше було найтеплішим і другим самим теплим вереснем в історії.

"Протягом останніх трьох місяців 2020 року кліматичні події, такі як феномен Ла-Нінья і прогнозовані низькі рівні осіннього Арктичного морського льоду, вплинуть на те, чи стане рік найтеплішим за всю історію спостережень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що останні п'ять календарних років були найтеплішими за всю історію спостережень. Середні глобальні температури вже піднялися приблизно на 1 градус Цельсія вище доіндустріальних часів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві був оновлено температурний рекорд, який тримався з кінця 19 століття.

Як повідомляло РБК-Україна, прогнозом Укргідрометцентру, в жовтні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень.