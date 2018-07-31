К Сенцову не пустили священника, - Геращенко

Сенцова пытался посетить российский священник

К украинскому политзаключенному Олегу Сенцову не пустили священника. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Отметим, Сенцова пытался посетить российский священник Григорий Михнов-Вайтенко, который имеет право посещать заключенных. Однако начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Новиков отказал ему, сославшись на то, что не видит целесообразности во встрече священника с украинским политзаключенным.

"К Сенцову не пустили священника...если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем … никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость - не пустить украинского омбудсмена, теперь - священника. Полная изоляция, в том числе информационная", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Польша, Соединенные Штаты Америки и ряд других стран принимают участие в написании международной декларации с требованием освободить Сенцова. Документ адресуют российскому представителю по правам человека и ряду министерств.