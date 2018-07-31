До Сенцова не пустили священика, - Геращенко

Сенцова намагався відвідати російський священик

До українського політв'язня Олега Сенцова не пустили священика. Про це в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Зазначимо, Сенцова намагався відвідати російський священик Григорій Міхнов-Вайтенко, який має право відвідувати ув'язнених. Однак начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Олександр Новіков відмовив йому, пославшись на те, що не бачить доцільності у зустрічі священика з українським політв'язням.

"До Сенцова не пустили священика...якщо чесно, намагалася передати Олегу листи. На десятки моїх листів ... ніколи не було жодної відповіді. Можливо, вони ніколи й не доходили до Олега. Але яка підлість - не пустити українського омбудсвумен, тепер - священика. Повна ізоляція, в тому числі інформаційна", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща, Сполучені Штати Америки та ряд інших країн беруть участь у написанні міжнародній декларації з вимогою звільнити Сенцова. Документ адресують російському представнику з прав людини та ряду міністерств.