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Звільнити Сенцова вимагає від Росії Amnesty International

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 14:17
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Генеральний секретар Amnesty International звернувся до РФ з вимогою звільнити Сенцова та українських політв'язнів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від російської Федерації (РФ) звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова. Про це у п'ятницю, 8 червня, написав у Twitter генеральний секретар організації Саліл Шетті.

"Олег Сенцов 25 днів голодує на знак протесту проти затримання українських політичних в’язнів. Він сам відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його і вимагаємо його звільнення", - заявив Шетті.

Зазначимо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію по українському політв'язню Олегу Сенцову і стану прав людини в Російській Федерації.

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Теги публікації: Amnesty International, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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