Звільнити Сенцова вимагає від Росії Amnesty International

Генеральний секретар Amnesty International звернувся до РФ з вимогою звільнити Сенцова та українських політв'язнів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від російської Федерації (РФ) звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова. Про це у п'ятницю, 8 червня, написав у Twitter генеральний секретар організації Саліл Шетті.

"Олег Сенцов 25 днів голодує на знак протесту проти затримання українських політичних в’язнів. Він сам відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його і вимагаємо його звільнення", - заявив Шетті.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1 — Salil Shetty (@SalilShetty) June 8, 2018

Зазначимо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію по українському політв'язню Олегу Сенцову і стану прав людини в Російській Федерації.