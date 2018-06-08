До Сенцова за 4 роки жодного разу не допустили українського консула, - МЗС

За останній рік до РФ направили понад 30 офіційних запитів щодо допуску українських дипломатів до Сенцова

До українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії, за чотири роки жодного разу не допустили українського консула. Про це повідомила речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца, передає "Громадське радіо".

"За чотири роки незаконного ув’язнення Олега Сенцова до нього жодного разу не допустили українського консула. За останній рік до Росії направили понад 30 тільки офіційних запитів щодо допуску українських дипломатів до політв’язня, а було ще багато неофіційних запитів з проханням надати дозвіл. Росія мотивує відмови тим, що Сенцов нібито має російське громадянство. Щодо Олександра Кольченка ми нещодавно також отримали таку відповідь", - сказала Беца.

Також вона додала, що в МСЗ занепокоєні станом здоров’я Володимира Балуха, котрий голодує більше 80 днів.

"Існує реальна загроза життю,. За інформацією адвокатів, він схуд більш ніж на 30 кілограмів", - зазначила речник МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулась до РФ з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

Додамо, що життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в СІЗО в окупованому Криму, знаходиться під загрозою.