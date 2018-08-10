У Сенцова собрался консилиум с приглашением врачей из местной больницы

У Сенцова был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги был консилиум с участием врачей из местной больницы. Об этом сообщила российский журналист Виктория Ивлева в Facebook.

"По сообщению епископа Григория Михнова-Вайтенко (епископ Апостольской православной церкви, который пытается посетить Сенцова - ред.), который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы", - написала она.

По ее словам, в субботу и воскресенье свидания по распорядку колонии запрещены, но "епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-нибудь невероятного чуда".

Напомним, ранее адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Кроме того, Динзе сообщил, что Сенцов не собирается прекращать голодовку, он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду. Сейчас вес Сенцова уже снизился до 70 килограмм.

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат Сенцова Наталья Добрева просит Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Так, украинский омбудсмен обращалась к российской коллеге с просьбой перевести Сенцова в больницу Москвы.