У Сенцова отказывают рецепторы, - Денисова

По словам омбудсмена, кризис может случиться в любой момент

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обращается к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Денисова сообщила, что говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который сегодня был у Олега.

"Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, ситуация опасная.

Напомним, 29 мая Денисова также обратилась к советнику президента РФ Михаилу

Федотову с просьбой посодействовать ее визиту к Сенцову.

Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.