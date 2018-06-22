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Интервью

У Сенцова отказывают рецепторы, - Денисова

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 18:26
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru)

По словам омбудсмена, кризис может случиться в любой момент

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обращается к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Денисова сообщила, что говорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который сегодня был у Олега.

"Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, ситуация опасная.

Напомним, 29 мая Денисова также обратилась к советнику президента РФ Михаилу

Федотову с просьбой посодействовать ее визиту к Сенцову.

Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

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Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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