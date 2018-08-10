В РФ заявили, что Сенцов отказался от перевода в больницу

Сенцов отказался от перевода в больницу, потому что "больным себя не считает"

Политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов отказался от перевода в больницу. Об этом сообщает управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В управлении ФСИН сообщили, что 10 августа, члены российской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили колонию, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым.

"Представители ОНК посетили медико-санитарную часть исправительного учреждения, где встретились и пообщались с Олегом Сенцовым. Правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило", - говорится в сообщении.

Отметим, что Сенцов отказался от перевода в больницу, потому что "больным себя не считает".

Напомним, сегодня сообщалось, что у Сенцова в колонии в Лабытнанги был консилиум с участием врачей из местной больницы

Ранее адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. По словам Динзе, Сенцов не собирается прекращать голодовку, он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду. Сейчас вес Сенцова уже снизился до 70 килограмм.