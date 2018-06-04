К Сенцову в колонию прибыл адвокат

Сегодня адвокат Сенцова Дмитрий Динзе прибыл в город Лабытнанги, где расположена колония

К украинскому политзаключенному Олегу Сенцову в колонию строгого режима, что в городе Лабытнанги (Якутия, Россия) прибыл адвокат Дмитрий Динзе. Об этом сообщил российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram.

"Адвокат Дмитрий Динзе прилетел в Лабытнанги для встречи с Олегом Сенцовым. 4 июня, снег лежит", - отметил Чиков.

Напомним, ранее сообщалось, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отбыл в РФ с намерением посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии. Перед этим, в пятницу, 1 июня, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал соответствующее ходатайство к начальнику российской колонии строгого режима в Лабытнанги (более известной как "Белый медведь").

Добавим, что в понедельник, 4 июня, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, призвав немедленно освободить из российской колонии украинского режиссера Сенцова.