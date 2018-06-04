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До Сенцова в колонію прибув адвокат

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 15:42
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сьогодні адвокат Сенцова Дмитро Дінзе прибув до міста Лабитнангі, де розташована колоні

До українського політв'язня Сенцова в колонію суворого режиму, що в місті Лабитнангі (Якутія, Росія) прибув адвокат Дмитро Дінзе. Про це повідомив російський громадський діяч, керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков у своєму Telegram.

"Адвокат Дмитро Динзе прилетів в Лабитнангі для зустрічі з Олегом Сенцовим. 4 червня, сніг лежить", - зазначив Чіков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент відбув до РФ з наміром відвідати українського політв'язня Олега Сенцова у російській колонії. Перед цим, у п'ятницю, 1 червня, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підписав відповідне клопотання до начальника російської колонії суворого режиму в Лабитнангі (більш відомої як "Білий ведмідь").

Додамо, що у понеділок, 4 червня, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, закликавши негайно звільнити з російської колонії українського режисера Сенцова.

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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