Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Архієпископ Климент відбув в РФ для зустрічі з Сенцовым

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 12:42
Фото: патріарх Філарет і архієпископ Климент (колаж РБК-Україна)
Фото: патріарх Філарет і архієпископ Климент (колаж РБК-Україна)

Патріарх Філарет направив відповідний лист начальнику російської колонії "Білий ведмідь"

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент має намір відвідати українського політв'язня Олега Сенцова, що знаходиться в російській колонії. Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомляється, у п'ятницю, 1 червня 2018, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підписав лист до начальника російської колонії суворого режиму Лабитнангі (більш відомої як "Білий ведмідь"), розташованої в Ямало-Ненецькому автомномной окрузі РФ, в якій міститься політв'язень Олег Сенцов.

У своєму листі Філарет клопоче про надання Клименту можливості відвідати Сенцова для виконання пастирських обов'язків.

З благословення патріарха Філарета архієпископ Климент відбув до місця утримання Олега Сенцова.

Нагадаємо, матері українських політв'язнів, режисера з окупованого Криму Олега Сенцова і кримчанина Олександра Кольченко вперше зустрілися і звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

У Москві затримали режисера за одиночний пікет на підтримку Сенцова Сестра Сенцова розповіла про погіршення стану здоров'я політв'язня
Теги публікації: Олег Сенцов, УПЦ КП, священник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top