Архієпископ Климент відбув в РФ для зустрічі з Сенцовым

Патріарх Філарет направив відповідний лист начальнику російської колонії "Білий ведмідь"

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент має намір відвідати українського політв'язня Олега Сенцова, що знаходиться в російській колонії. Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомляється, у п'ятницю, 1 червня 2018, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підписав лист до начальника російської колонії суворого режиму Лабитнангі (більш відомої як "Білий ведмідь"), розташованої в Ямало-Ненецькому автомномной окрузі РФ, в якій міститься політв'язень Олег Сенцов.

У своєму листі Філарет клопоче про надання Клименту можливості відвідати Сенцова для виконання пастирських обов'язків.

З благословення патріарха Філарета архієпископ Климент відбув до місця утримання Олега Сенцова.

Нагадаємо, матері українських політв'язнів, режисера з окупованого Криму Олега Сенцова і кримчанина Олександра Кольченко вперше зустрілися і звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.