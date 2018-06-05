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Сенцова будут кормить принудительно в случае угрозы жизни, - адвокат

НовостиОбщество    05.06.2018 - 04:46
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

4 июня Сенцова обследовали за пределами колонии

Украинского политзаключенного Олега Сенцова будут кормить принудительно, если голодовка режиссера повлечет угрозу его жизни. Об этом проинформировал режиссер Аскольд Куров после встречи с Сенцовым, передает "Громадське".

В этот же день Сенцова посетил его адвокат, Дмитрий Дизе. Он отметил, что врачи будут кормить Сенцова принудительно после 30-го дня голодовки и если его состояние сильно ухудшится, передает "Радио Свобода"

Режиссер фильма об Олеге Сенцове встретился с политзаключенным 4 июня в колонии "Белый медведь". 

Куров отметил, что Сенцову раз в два дня ставят капельницу с глюкозой и витаминами, все остальное время украинский политзаключенный пьет воду. Как сообщил Куров, 4 июня Сенцова обследовали за пределами колонии. Результаты обследования, по мнению врачей, показали неплохие результаты.

"Его предупредили: если врачи заметят, что его жизнь будет под угрозой, его будут принудительно кормить через нос, вводить смеси", - заявил Куров.

Как сообщает издание, Куров отметил, что "во время визита в колонию врачи были очень дружелюбны".

Куров сказал, что Сенцов настроен решительно и собирает "идти до конца".

Отметим, что на данный момент он голодает уже 22 дня.

Напомним, Сенцова все-таки согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

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Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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