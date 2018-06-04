Сенцов согласился встретиться с архиепископом Климентом

Сенцова все-таки согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом

Украинский политзаключенный Олег Сенцов все-таки согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - сообщила она.

Напомним, ранее Каплан сообщала, что Сенцов отказался встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

"К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?", - сообщила она, добавив, что Сенцов категорически отказался встретиться с архиепископом.