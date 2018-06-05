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Сенцова будуть годувати примусово у разі загрози його життю, - адвокат

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 04:46
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

4 червня Сенцова обстежили за межами колонії

Українського політв'язня Олега Сенцова будуть годувати примусово, якщо голодування режисера спричинить загрозу його життю. Про це поінформував режисер Аскольд Куров після зустрічі з Сенцовим, передає "Громадське".

В цей же день Сенцова відвідав його адвокат, Дмитро Дінзе. Він зазначив, що лікарі будуть годувати Сенцова примусово після 30-го дня голодування і якщо його стан сильно погіршиться, передає "Радіо Свобода".

Режисер фільму про Олега Сенцове зустрівся із політв'язнем 4 червня в колонії "Білий ведмідь".

Він зазначив, що Сенцову раз на два дні ставлять крапельниці з глюкозою і вітамінами, весь інший час український політв'язень п'є воду. Як повідомив Куров, 4 червня Сенцова обстежили за межами колонії. Результати обстеження, на думку лікарів, показали непогані результати.

"Його попередили: якщо лікарі помітять, що його життя буде під загрозою, його будуть примусово годувати через ніс, вводити суміші", - заявив Куров.

Як повідомляє видання, Куров зазначив, що "під час візиту в колонію лікарі були дуже доброзичливі".

Куров сказав, що Сенцов налаштований рішуче і збирається "йти до кінця".

Відзначимо, що на даний момент він голодує вже 22 дні.

Нагадаємо, Сенцов усе-таки погодився зустрітися з архиєпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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