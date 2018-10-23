Сенцов є найбільш імовірним претендентом на отримання премії Сахарова, - журналіст

Фото: акція на підтримку Сенцова (РБК-Україна)

Ім'я переможця премії, яку вручають за внесок у боротьбу за права людини, стане відоме у четвер

Український політичний в’язень Кремля, режисер Олег Сенцов з високою імовірністю стане переможцем премії "За свободу думки" імені Сахарова. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає РБК-Україна.

Голосування за переможця премії, яку вручає Європейський парламент, відбудеться у цей четвер.

"Виглядає дуже ймовірно, що Сенцов отримає премію Сахарова-2018 у цей четвер. Наскільки мені зрозуміло, його кандидатуру підтримають ECR (група європейських консерваторів та реформаторів, - ред.) та ALDE (Альянс лібералів і демокрратів за Європу, - ред.) разом з EPP (Європейська народна партія, - ред.), яка його номінувала", - написав кореспондент у Twitter.

Нагадаємо, 9 жовтня були визначені фіналісти премії Сахарова. Ними стали український політв'язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, які рятують мігрантів в Середземноморському регіоні, і активіст з Марокко Насир Зефзаф.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова дається за внесок у боротьбу за права людини. Кожен кандидат має заручитися підтримкою як мінімум 40 членів Європарламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.

Додамо, що 27 вересня, спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав постанову парламенту про висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії світу.