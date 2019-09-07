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Сенцов сделал первое заявление после обмена

Новости » Общество    07.09.2019 - 15:09
Сенцов сделал первое заявление после обмена
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов надеется на освобождение всех пленных украинцев

Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил всех, кто боролся за освобождение пленных, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных украинцев. Об этом Сенцов сказал журналистам, передает РБК-Украина.

Сенцов поблагодарил всех, кто боролся за освобождение украинцев все эти годы и помогал им и их семьям.

"Хочется сказать большое спасибо всем людям, которые помогали нам и нашим семьям, боролись за нас и добивались нашего освобождения и, в конце концов, его добились. Надеюсь, что и другие пленные будут скоро освобождены", - сказал Сенцов.

При этом он заявил, что даже с освобождением последнего пленного борьба не заканчивается.

"До победы еще очень далеко, враг - сильный и сдаваться не собирается. Но победа будет за нашей стороной. У нас нет другого выбора. Слава Украине", - заявил Сенцов.

Напомним, обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 7 сентября, в Украину вернулись 35 удерживаемых лиц.

30 августа стало известно, что украинский режисер и политзаключенный Олег Сенцов включен в список на обмен пленных.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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Новости Украины обмен пленнымиОлег Сенцов
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