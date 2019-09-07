Сенцов зробив першу заяву після обміну

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов сподівається на звільнення всіх полонених українців

Український режисер Олег Сенцов подякував усіх, хто боровся за звільнення полонених, а також висловив надію на швидке звільнення решти українців. Про це Сенцов сказав журналістам, передає РБК-Україна.

Сенцов подякував усім, хто боровся за звільнення українців всі ці роки і допомагав їм та їх сім'ям.

"Хочеться сказати велике спасибі всім людям, які допомагали нам і нашим сім'ям, боролися за нас і домагалися нашого звільнення і, зрештою, його домоглися. Сподіваюся, що й інші полонені будуть скоро звільнені", - сказав Сенцов.

При цьому він заявив, що навіть із звільненням останнього полоненого боротьба не закінчується.

"До перемоги ще дуже далеко, ворог - сильний і здаватися не збирається. Але перемога буде за нашою стороною. У нас немає іншого вибору. Слава Україні", - заявив Сенцов.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і РФ відбувся сьогодні, 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб.

Олег Сенцов: Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения. И в конце-концов добились его! pic.twitter.com/KR4U60Ahqm — Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019

30 серпня стало відомо, що український режисер і політв'язень Олег Сенцов включений в список на обмін полонених.

У серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання в окупованому Криму". Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".