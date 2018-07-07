Сенцов в письме актрисе Зюбиной рассказал о своем самочувствии

Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально, не смотря на 51 день голодовки

Украинский режиссер, политзаключенный в Росиии Олег Сенцов написал письмо актрисе Римме Зюбиной. Письмо Зюбина обнародовала в Facebook.

"Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - написал Сенцов.

По его словам, письма, с помощью которых он может общаться, очень часто теряются или приходят с задержкой.

"Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук! Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы", - пишет Сенцов.

По его словам, письма из Украины в него идут месяц, и примерно столько же времени идут назад.

Напомним, 5 июля сообщалось, что двоюродная сестра Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги. Каплан сообщила, что он сильно постарел и похудел.