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Сестра Сенцова заявила, что он сильно постарел и похудел

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 23:39
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Наталья Каплан сообщила, что Сенцов продолжает борьбу

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он сильно постарел и похудел. Об этом Наталья Каплан написала в своем Facebook.

"Сильно постарел и похудел. Говорили о многом, расставаться было трудно, я понимаю, почему он так долго отказывался от свиданий", - сообщила она.

По ее словам, Сенцов продолжает борьбу, хотя ему очень трудно.

"Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа. Просит не акцентировать все на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников", - отметила Каплан.

Напомним, ранее сообщалось, что двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Последний раз Наталья Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году.

Силы Асада и РФ нанесли по Сирии 600 авиаударов Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии в Лабытнанги
Теги публикации: Крым, Российская Федерация, голодовка, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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