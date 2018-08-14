Российская правозащитница посетит колонию Сенцова

Правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги

Российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом в Twitter сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Федотов сообщил, что с просьбой о разрешении Совет обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний.

"Разрешение ФСИН получено только что", - написал Федотов.

Напомним, ранее сообщалось, что иерей храма Святого Георгия Победоносца Богдан Василюк сегодня, 4 августа, посетил исправительную колонию, где Олег Сенцов. Священник предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, однако он отказался.

Как сообщалось ранее, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.