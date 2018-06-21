Денисова ініціює звернення до ЄСПЛ з приводу порушення прав Сенцова

Денисова вважає, що Сенцова у російській в'язниці годують примусово

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовым. Про це Денисова повідомила у своєму Facebook.

Денисова зазначила, що українська сторона на сьогодні не має достовірної інформації про стан здоров'я Сенцова, який більше місяця тому оголосив голодування. Крім того, є підстави вважати, що його примусово годують, що є порушенням прав людини.

"Тому я звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини про порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією з політичних мотивів", - зазначила Денисова.

Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни... Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова.