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Денисова ініціює звернення до ЄСПЛ з приводу порушення прав Сенцова

НовиниПолітика    21.06.2018 - 09:21
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Денисова вважає, що Сенцова у російській в'язниці годують примусово

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовым. Про це Денисова повідомила у своєму Facebook.

Денисова зазначила, що українська сторона на сьогодні не має достовірної інформації про стан здоров'я Сенцова, який більше місяця тому оголосив голодування. Крім того, є підстави вважати, що його примусово годують, що є порушенням прав людини.

"Тому я звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини про порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією з політичних мотивів", - зазначила Денисова.

 

Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни...

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова.

 

ЄСПЛ запросив в РФ інформацію про стан здоров'я Сенцова
Теги публікації: ЕСПЧ, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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