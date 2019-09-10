Сенцов и Кольченко рассказали о планах возвращения в Крым

Освобожденные политзаключенные крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко рассказали о своих ближайших планах на будущие и будут ли возвращаться в Крым. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Сенцова, он в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Говорит, что будет жить в Киеве.

"Я собираюсь заниматься замечательными делами: снимать кино и жить. Касательно Крыма - вернусь туда только на танках. Я буду жить в Киеве. Мама приехала в Киев, мама пока останется, сын с бывшей супругой пока поедут в Крым", - сказал Сенцов на пресс-конференции в Киеве.

Также на вопрос, поедет ли он на Донбас, Сенцов добавил, что так как и в Крым, "только на танках".

В свою очередь Александр Кольченко отметил, что планов на ближайшее будущее нет, но он не будет возвращаться в Крым.

"Пока не строил планов, хочу отдохнуть и немного адаптироваться. Пока Путин у власти в Крым возвращаться не собираюсь", - заявил бывший политзаключенный.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.

Как сообщало РБК-Украина, Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье. Также будет решаться вопрос о постоянном жилье. Денисова отметила, что в оккупированный Крым, где жили Сенцов и Кольченко, им возвращаться нельзя.